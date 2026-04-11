Москва11 апрВести.В Северной Осетии в результате ДТП с участием 2 отечественных автомобилей и иномарки погибли 2 человека, еще 5 пострадали. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Трагедия произошла на 25-м км автодороги Владикавказ – Алагир. Столкнулись ВАЗ-2107, "Волга" и иномарка.
В результате ДТП пострадали 5 человек, доставлены в медучреждения. Еще 2 человека погиблиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
К ликвидации последствий автоаварии от МЧС привлекались 5 спасателей и 1 единица техники.