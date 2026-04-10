МЧС: продолжается разбор завалов на месте взрыва на складе во Владикавказе

Москва10 апр Вести.Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на складе с пиротехникой во Владикавказе, где ранее в этот день произошел взрыв. Об этом сообщило МЧС РФ по Северной Осетии.

На данный момент специалисты проводят разбор конструкций. От МЧС России привлекаются 174 специалиста и 33 единицы техники говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Хлопок с последующим возгоранием произошел на территории склада с пиротехникой в Партизанском переулке. В результате произошедшего 2 человека погибли, еще 13 получили различные ранения, в том числе тяжелые и крайне тяжелые, и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело.