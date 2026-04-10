Число погибших во время взрыва пиротехники во Владикавказе увеличилось до двух

Москва10 апр Вести.На месте взрыва на складе пиротехники во Владикавказе обнаружено тело второго погибшего, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее спасатели обнаружили на месте ЧП тело мужчины 1985 года рождения. Пострадали, по последним данным, 14 человек, среди них двое детей.

Взрыв прогремел 10 апреля на улице Партизанской. На месте работают представители всех оперативных и экстренных служб. Причины устанавливаются.