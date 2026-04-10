Москва10 апрВести.Количество пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники на улице Партизанской во Владикавказе выросло до 11 человек, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
На 13.55 госпитализирован еще один пациент: число пострадавших увеличилось до 11 человекнаписал он мессенджере MAX
Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, он помещен в КБСП. Ребенок, получивший травмы в результате ЧП, находится в детской республиканской больнице.
Мощный взрыв прогремел на улице Партизанская 10 апреля, в пятницу. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.