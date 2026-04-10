МЧС публикует видео с места взрыва на складе во Владикавказе

Москва10 апр Вести.ГУ МЧС России по Северной Осетии публикует в мессенджере MAX видео с места взрыва на территории склада на Партизанской улице во Владикавказе.

К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности – 2 говорится в сообщении ведомства

Мощный взрыв прогремел на улице Партизанская. По последним данным, пострадали 8 человек, в том числе ребенок. Как сообщил глава республики Сергей Меняйло, они госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.