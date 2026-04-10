МЧС: 8 человек, включая ребенка, пострадали в результате взрыва во Владикавказе

Москва10 апр Вести.В результате взрыва и пожара на территории склада во Владикавказе пострадали 8 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Имеется информация о том, что пострадали 8 человек: 7 взрослых и 1 ребенок. Продолжаются тушение пожара и разбор завалов говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Мощный взрыв прогремел на улице Партизанская. На месте работают все оперативные и экстренные службы.

По некоторым данным, причиной ЧП могла стать детонация фейерверков.