Москва10 апрВести.В результате взрыва и пожара на территории склада во Владикавказе пострадали 8 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Северной Осетии.
Имеется информация о том, что пострадали 8 человек: 7 взрослых и 1 ребенок. Продолжаются тушение пожара и разбор заваловговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Мощный взрыв прогремел на улице Партизанская. На месте работают все оперативные и экстренные службы.
По некоторым данным, причиной ЧП могла стать детонация фейерверков.