После ЧП на складе во Владикавказе в больнице находятся трое детей

Еще одному ребенку потребовалась помощь врачей после взрыва во Владикавказе

Москва11 апр Вести.После взрыва и пожара на складе во Владикавказе помощь медиков потребовалась еще одному ребенку. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее стало известно, что в результате ЧП травмы получили двое детей. Через несколько часов после случившегося в больницу самостоятельно обратился еще один несовершеннолетний.

Трое детей проходят лечение в Республиканской детской клинической больнице. Ранее в стационаре находились двое несовершеннолетних, однако вечером в медучреждение обратился еще один подросток с сотрясением мозга. Угрозы их жизни нет написал глава республики в своем Telegram-канале

По последним данным, в больницах остаются 10 человек, один из них в тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел 10 апреля на улице Партизанской, после там начался пожар, здание частично обрушилось. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двоих погибших.

Возбуждено уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц.