После ЧП во Владикавказе двое детей находятся в тяжелом состоянии

Москва11 апр Вести.Двое детей, пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на информацию помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецов.

В больницах Владикавказа остаются 10 пострадавших при пожаре, среди них 2 детей. Состояние двоих детей и двоих взрослых тяжелое приводит агентство слова своего собеседника

Кузнецов добавил, что остальные состояние остальных пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести. Все они получают помощь в полном объеме.

Как стало известно ранее, после случившегося в больницу обратился еще один ребенок. Его госпитализировали с сотрясением мозга.

Взрыв прогремел 10 апреля на улице Партизанской, после там начался пожар, здание частично обрушилось. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двоих погибших.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий.