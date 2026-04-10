Москва10 апрВести.Жизни двух детей, пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе, ничего не угрожает. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Состояние детей медики оценивают, как стабильное, добавил глава республики.
15.09: состояние госпитализированных детей стабильное, их жизни ничего не угрожает сказано в сообщении
Также в двух больницах находятся 12 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии.
Ранее спасатели обнаружили на месте ЧП тела двух погибших.
Взрыв прогремел 10 апреля на улице Партизанской. На месте работают представители всех оперативных и экстренных служб. Причины устанавливаются.