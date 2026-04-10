Меняйло: жизни пострадавших при взрыве детей ничего не угрожает

Москва10 апр Вести.Жизни двух детей, пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе, ничего не угрожает. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Состояние детей медики оценивают, как стабильное, добавил глава республики.

Также в двух больницах находятся 12 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии.

Ранее спасатели обнаружили на месте ЧП тела двух погибших.

Взрыв прогремел 10 апреля на улице Партизанской. На месте работают представители всех оперативных и экстренных служб. Причины устанавливаются.