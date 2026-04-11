В больницах остаются 10 пострадавших в результате ЧП во Владикавказе

Меняйло рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе

Москва11 апр Вести.В больницах остаются 10 пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

На 9.30 в больницах республики остаются 10 человек, пострадавших в результате ЧП во Владикавказе… Каждый пострадавший находится под вниманием врачей и получает всю необходимую помощь написал он в своем Telegram-канале

Два человека находятся в КБСП, состояние одного из них оценивается как тяжелое, врачи борются за его жизнь. Пять пациентов размещены в республиканской клинической больнице.

В детском учреждении лечение проходят трое детей. Как уточнил Меняйло, вечером к специалистам самостоятельно обратился еще один несовершеннолетний.

Взрыв прогремел 10 апреля на улице Партизанской, после там начался пожар. По последним данным, погибли два человека.

По факту возбуждено уголовное дело. В районе, где произошло ЧП, введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается.