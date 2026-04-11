В больницах находятся 11 пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе

Во Владикавказе госпитализирован еще один пострадавший при взрыве на складе

Москва11 апр Вести.В больницах Северной Осетии на данный момент остаются 11 человек, пострадавших в результате взрыва и пожара на складе во Владикавказе, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем канале в MAX.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексея Кузнецов заявлял, что в медучреждениях лечатся 10 пострадавших во время ЧП, в том числе двое детей.

Еще один человек сегодня самостоятельно обратился в РКБ и был госпитализирован. Состояние оценивается как стабильное отметил в сообщении Сергей Меняйло

Он также пояснил, что состояние одного из пострадавших тяжелое, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Взрыв на улице Партизанской прогремел 10 апреля, затем начался пожар, здание частично обрушилось. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двоих погибших.

На данный момент разбор завалов на месте ЧП завершен. При этом глава республики подчеркнул, что режим ЧС во Владикавказе будет действовать до тех пор, пока всем, кто пострадал, не будет оказана необходимая помощь.