Аварийно-спасательные работы завершены на месте взрыва на складе во Владикавказе

Москва11 апр Вести.Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе. Об этом сообщило МЧС РФ по Северной Осетии.

Аварийно-спасательные работы на месте взрыва … [завершены] говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории склада с пиротехникой в Партизанском переулке. В результате произошедшего 2 человека погибли, еще 15 получили различные ранения, в том числе тяжелые и крайне тяжелые.

Площадь пожара составила 750 кв. метром. В результате происшествия здание частично обрушилось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а также введен режим чрезвычайной ситуации. В рамках расследования были задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий.