Меняйло: возобновлены работы на месте ЧП во Владикавказе

Москва11 апр Вести.Во Владикавказе возобновлен разбор завалов на месте взрыва склада с пиротехникой. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия- Алания Сергей Меняйло.

Он отметил, что работы стартовали в субботу с 7 утра.

Спасатели продолжают разбор завалов, на площадке также находятся специалисты коммунальных служб сказано в публикации главы РСО-Алания в мессенджере MAX

Он отметил, что все действия координирует оперативный штаб. Делается все возможное для устранения последствий произошедшего.

Днем 10 апреля на складе пиротехники во Владикавказе произошел мощный взрыв. Пострадали 14 человек, погибли еще двое. В больницах остаются 13 пострадавших.