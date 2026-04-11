После ЧП во Владикавказе задержаны владелец склада и производители пиротехники

Москва11 апр Вести.В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва и пожара на складе во Владикавказе, задержаны владелец помещений и организаторы производства пиротехники, сообщает СУ СК России по Северной Осетии – Алании.

Задержаны подозреваемые в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей во Владикавказе… собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Следственные органы намерены выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В результате ЧП погибли два человека. Пострадали 15, в том числе трое детей. По последним данным, в больницах остается 10 человек, есть пациенты в тяжелом состоянии.

Как заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, власти окажут помощь всем пострадавшим.