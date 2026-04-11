Во Владикавказе задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехники

Москва11 апр Вести.Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о задержании подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий.

10 апреля на складе с фейерверками в Партизанском переулке Владикавказа произошел взрыв. Пострадали 15 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети. Двух человек спасти не удалось.

Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия сообщил Меняйло

По его словам, в ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники.

По факту ЧП было заведено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Меняйло также отметил в своем сообщении в мессенджере MAX, что все виновные понесут заслуженное наказание, "такие случаи не должны повторяться".