Меняйло поручил оказать помощь пострадавшим в результате ЧП во Владикавказе

Власти окажут помощь всем пострадавшим в результате ЧП во Владикавказе

Москва11 апр Вести.Власти окажут помощь всем пострадавшим в результате взрыва и пожара на складе с пиротехникой во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Руководитель республики прибыл на место ЧП, чтобы поговорить с жителями близлежащих домов и оценить ущерб, нанесенный зданиям.

Уверяю всех, никого не оставим один на один с этой бедой. Поручил в кратчайшие сроки зафиксировать все повреждения и организовать необходимую помощь каждому пострадавшему написал Меняйло в мессенджере MAX

По последним данным, в больницах остаются 10 пострадавших, в том числе трое детей, есть пациенты в тяжелом состоянии.

В результате случившегося погибли два человека. Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий.