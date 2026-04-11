Москва11 апрВести.Власти окажут помощь всем пострадавшим в результате взрыва и пожара на складе с пиротехникой во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Руководитель республики прибыл на место ЧП, чтобы поговорить с жителями близлежащих домов и оценить ущерб, нанесенный зданиям.
Уверяю всех, никого не оставим один на один с этой бедой. Поручил в кратчайшие сроки зафиксировать все повреждения и организовать необходимую помощь каждому пострадавшемунаписал Меняйло в мессенджере MAX
По последним данным, в больницах остаются 10 пострадавших, в том числе трое детей, есть пациенты в тяжелом состоянии.
В результате случившегося погибли два человека. Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий.