В больницах Владикавказа остаются 13 пострадавших от взрыва на складе

Москва10 апр Вести.В больницах Северной Осетии продолжают лечение 13 человек, пострадавших при взрыве на складе пиротехники. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в личном Telegram-канале.

По словам чиновника, ситуацию постоянно контролирует министр здравоохранения регионы.

Девять пострадавших проходят лечение в РКБ. Один пациент находится в реанимации – его состояние оценивается как стабильно тяжелое, однако угрозы жизни нет заявил Меняйло

Уточняется также, что двое пострадавших госпитализированы в КБСП, один из них в крайне тяжелом состоянии. Лечение в Республиканской детской клинической больнице проходят два ребенка, угрозы их жизни нет.

Взрыв на складе пиротехники во Владикавказе произошел днем 10 апреля. Жертвами инцидента стали два человека, еще 14 получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.