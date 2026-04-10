Москва10 апрВести.Количество пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники на улице Партизанской во Владикавказе выросло до 14 человек, среди них двое детей, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Число пострадавших – 14 человек. Два пациента госпитализированы в РКБ. В ДРКБ доставлен также еще один ребенокнаписал он мессенджере MAX
Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работают представители оперативных и экстренных служб. Причины случившегося выясняются.