Меняйло: один пострадавший при взрыве во Владикавказе в крайне тяжелом состоянии

Москва10 апр Вести.Один пострадавший в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Два человека находятся в КБСП. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. В Республиканской клинической больнице – 7 пациентов, состояние троих из них также крайне тяжелое. Четверых пациентов обследуют написал он в своем Telegram-канале

Среди пострадавших один ребенок, его госпитализировали в детскую больницу, состояние оценивается как стабильное.

Взрыв прогремел на улице Партизанской днем 10 апреля, в пятницу. По некоторым данным, причиной ЧП могла стать детонация фейерверков, все детали предстоит выяснить специалистам.

По последним данным, пострадали 10 человек.