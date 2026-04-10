Меняйло опубликовал список пострадавших при взрыве во Владикавказе

Москва10 апр Вести.Глава Северной Осетии Сергей Меняйло опубликовал список пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе.

По последним данным, всего пострадавших 14 человек, включая двоих детей.

В Республиканскую клиническую больницу госпитализированы девять человек: Александр Козлов 1972 г.р., Иброхим Аббосов 1979 г.р., Арсен Гаглоев 2002 г.р, Владимир Логачев 1981 г.р., Руслан Байкулов 1988 г.р., Дилер Тешаев 1991 г.р., Алан Бугулов 1974 г.р., Вячеслав Логачев 1979 г.р.

Еще трое мужчин доставлены в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи: Орлан Габуев 1963 г.р., Сергей Авосопянц 2004 г.р. и Иван Васильцов 2003 г.р.

Республиканскую детскую клиническую больницу госпитализированы Тимур Дзагоев 2014 г.р. и годовалый Артур Дзагоев.

Ранее спасатели обнаружили на месте ЧП тела двух погибших.

Взрыв прогремел 10 апреля на улице Партизанской. На месте работают представители всех оперативных и экстренных служб. Причины устанавливаются.