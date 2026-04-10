Москва10 апрВести.Количество пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе выросло до 10 человек, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По последней информации Минздрава республики, число пострадавших увеличилось до 10 человекнаписал он в своем Telegram-канале
Среди пострадавших один ребенок, он госпитализирован в детскую больницу, его состояние врачи оценивают как стабильное.
Мощный взрыв прогремел на улице Партизанская. На месте работают представители всех оперативных и экстренных служб.