Количество пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе выросло до 10

До 10 увеличилось количество пострадавших при взрыве во Владикавказе

Москва10 апр Вести.Количество пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе выросло до 10 человек, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По последней информации Минздрава республики, число пострадавших увеличилось до 10 человек написал он в своем Telegram-канале

Среди пострадавших один ребенок, он госпитализирован в детскую больницу, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Мощный взрыв прогремел на улице Партизанская. На месте работают представители всех оперативных и экстренных служб.