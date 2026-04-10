Пострадавший при взрыве во Владикавказе находится в крайне тяжелом состоянии

Москва10 апр Вести.Состояние одного пострадавшего при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его данным, всего в больницах республики сейчас находятся 13 человек. В Республиканскую клиническую больницу госпитализированы девять человек. Состояние одного пациента стабильно тяжелое, угрозы его жизни нет.

Еще двое госпитализированы в Клиническую больницу скорой помощи. Один пациент – в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь написал Меняйло

Второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится под постоянным наблюдением медиков.

Двое детей находятся в Республиканской детской клинической больнице. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет, заключил Меняйло.