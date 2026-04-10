Москва10 апрВести.Состояние одного пострадавшего при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его данным, всего в больницах республики сейчас находятся 13 человек. В Республиканскую клиническую больницу госпитализированы девять человек. Состояние одного пациента стабильно тяжелое, угрозы его жизни нет.
Еще двое госпитализированы в Клиническую больницу скорой помощи. Один пациент – в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизньнаписал Меняйло
Второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится под постоянным наблюдением медиков.
Двое детей находятся в Республиканской детской клинической больнице. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет, заключил Меняйло.