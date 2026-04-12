Суд во Владикавказе арестовал фигурантов дела о взрыве на складе с пиротехникой

Суд избрал меру пресечения для фигурантов дела о взрыве и пожаре во Владикавказе

Москва12 апр Вести.Во Владикавказе суд отправил в СИЗО владельца складских помещений и организаторов производства пиротехники, фигурирующих в уголовном деле о ЧП на улице Партизанской. Об этом сообщает СУ СК России по Северной Осетии – Алании.

Во Владикавказе судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде их заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Расследование проводится в рамках статьи об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности гибель людей.

ЧП произошло 10 апреля, в пятницу. В результате погибли два человека.

Как ранее сообщил глава Северной Осетии, в больницах остаются 11 человек. По последним данным, еще один пострадавший обратился в РКБ в субботу, его госпитализировали.

Здание, разрушенное после взрыва и пожара, разобрали, аварийно-спасательные работы на месте завершены.