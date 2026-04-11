Разрушенное взрывом здание во Владикавказе разобрали

Во Владикавказе разобрали склад с пиротехникой, в котором накануне произошел взрыв. Об этом сообщило ИС Вести Алания.
Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории склада с пиротехникой в Партизанском переулке. В результате произошедшего 2 человека погибли, еще 15 получили различные ранения, в том числе тяжелые и крайне тяжелые.
Площадь пожара составила 750 кв. метром.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а также введен режим чрезвычайной ситуации. В рамках расследования были задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий.