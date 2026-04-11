Москва11 апрВести.Во Владикавказе в результате взрыва и пожара на складе с пиротехникой повреждения получили, согласно предварительной оценке, 25 частных домов и 30 автомобилей, сообщает администрация города.
По предварительным результатам, от взрыва пострадало 25 частных домовладений, в которых проживает 74 человека. В наибольшей степени пострадало 5 домовладений, в которых прописано 10 человекговорится в Telegram-канале мэрии
В частности, повреждена кровля на общей площади порядка одной тысячи квадратных метров, 150 "квадратов" оконных и дверных проемов и 40 метров въездных ворот. Специалисты установили временные конструкции, крышу в отдельных местах накрыли тентом.
Отмечается, что собственники наиболее поврежденных домов получат компенсации в размере 100 тысяч рублей.
Взрыв и пожар произошли на складе с пиротехникой 10 апреля, в пятницу. В результате погибли два человека. Пострадали 15, в том числе трое детей.
По последним данным, в больницах остается 10 человек, есть пациенты в тяжелом состоянии.