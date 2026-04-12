Ремонт поврежденных при взрыве во Владикавказе домов начнется уже 13 апреля

Москва12 апр Вести.Управлению капитального строительства администрации местного самоуправления Владикавказа поручено с 13 апреля приступить к ремонту кровель домов, поврежденных при взрыве склада с пиротехникой. Об этом глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил в своем Telegram-канале.

Взрыв на улице Партизанской прогремел 10 апреля, затем начался пожар, здание частично обрушилось. Погибли два человека. Ранее сообщалось, что из-за взрыва повреждения получили не менее 25 частных домов.

Дал поручение … с завтрашнего дня приступить к ремонту кровель поврежденных домов и начать замер окон для их замены указал Вячеслав Мильдзихов

По его словам, также с 13 апреля власти начнут прием заявлений пострадавших граждан на получение выплат. Размер помощи составит 10 тысяч рублей на человека, при утрате имущества первой необходимости - 50 тысяч рублей, а владельцы наиболее пострадавших домов получат по 100 тысяч рублей.