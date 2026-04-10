Режим ЧС ввели во Владикавказе из-за взрыва на складе с пиротехникой

Москва10 апр Вести.Режим чрезвычайной ситуации введен во Владикавказе в связи со взрывом на складе с пиротехникой в Партизанском переулке, зону оцепили, сообщил мэр города Вячеслав Мильдзихов в своем Telegram-канале.

Режим действует в границах улиц Интернациональная и Маркова – от улицы Чапаева до улицы Кошевого, а также в Партизанском переулке – от улицы Интернациональная до улицы Маркова.

Сейчас на месте происшествия работают оперативная группа и оперштаб для уточнения обстановки и предварительной оценки масштабов произошедшего.

В данный момент продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий... Зона ЧС оцеплена, действует пропускной режим написал глава города

Он добавил, что специальная комиссия оценит состояние инфраструктуры для установления размера ущерба и объемов восстановительных работ.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.