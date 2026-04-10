Стало известно о пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе

Москва10 апр Вести.Четыре человека пострадали в результате взрыва на складе во Владикавказе, передает Telegram-канал SHOT.

Четыре человека пострадали при мощном взрыве в центре Владикавказа… Ранения получили сотрудники магазина пиротехники, в котором и начался пожар говорится в сообщении источника

ЧП произошло на территории склада на улице Августовских событий. На месте работают представители оперативных и экстренных служб. Здание частично разрушено.

Отмечается, что причиной взрыва стала детонация фейерверков. Официальной информации о случившемся нет.