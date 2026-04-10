Москва10 апрВести.Четыре человека пострадали в результате взрыва на складе во Владикавказе, передает Telegram-канал SHOT.
Четыре человека пострадали при мощном взрыве в центре Владикавказа… Ранения получили сотрудники магазина пиротехники, в котором и начался пожарговорится в сообщении источника
ЧП произошло на территории склада на улице Августовских событий. На месте работают представители оперативных и экстренных служб. Здание частично разрушено.
Отмечается, что причиной взрыва стала детонация фейерверков. Официальной информации о случившемся нет.