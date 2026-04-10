Мощный взрыв прогремел на складе во Владикавказе

Москва10 апр Вести.Во Владикавказе произошел взрыв на территории склада на улице Августовских событий, передает Telegram-канал Mash. По данным источника, здание частично разрушено.

После взрыва во Владикавказе здание на улице Августовских событий частично разрушено — он произошел на территории склада стройматериалов компании "ХДМ", поблизости находился магазин салютов говорится в сообщении канала

Отмечается, что после взрыва из сооружения повалил черный дым, клубы которого достигли 30 метров.

По словам очевидцев, вокруг разбросаны плиты и куски бетона, повреждены припаркованные рядом автомобили.

Официальной информации от ведомств о случившемся нет.