Дело возбуждено по факту взрыва на складе пиротехники во Владикавказе

Москва10 апр Вести.СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе пиротехники во Владикавказе, в результате чего пострадали 14 человек, двое погибли, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 10 апреля на территории склада с пиротехникой в Партизанском переулке произошел хлопок с последующим возгоранием. В этот момент там находились работники. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается, уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело по... ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц) сказано в сообщении

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначен комплекс экспертиз.