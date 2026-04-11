Во Владикавказе на выплаты пострадавшим при взрыве выделили 8,5 млн рублей

Москва11 апр Вести.Предварительно, 8,5 миллионов рублей будет выделено на выплаты пострадавшим в результате взрыва и пожара на складе с пиротехникой во Владикавказе, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

По последним данным, различные повреждения получили 25 частных домов. Их жителям выплатят по 10 тысяч рублей. При серьезном ущербе сумма может быть увеличена до 100 тысяч.

Для граждан, утративших имущество первой необходимости (3 и более предметов), – 50 тысяч рублей. Также будет организована выплата членам семей погибших и получивших вред здоровью (легкий – 200 тысяч рублей, средний и тяжкий – 400 тысяч рублей)… Предварительная сумма, которую направят на выплаты, составляет 8,5 млн рублей говорится в официальном Telegram-канале администрации Владикавказа

ЧП произошло 10 апреля, в пятницу, на Партизанской улице. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двоих погибших. Еще 15 человек пострадали, среди них трое детей. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого задержаны владелец склада и организаторы производства пиротехники. В ближайшее время им изберут меру пресечения.