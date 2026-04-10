Москва10 апр Вести.Во Владикавказе приостановили работы на месте взрыва склада с пиротехникой из-за угрозы обрушения здания. Такое решение принял оперативный штаб, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он отметил, что специалисты вернутся на место происшествия утром 11 апреля для продолжения разбора завалов.

Главное для нас сейчас – безопасность людей. Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе. Поэтому на сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану написал Меняйло

Энергетики в свою очередь делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в близлежащие дома, уточнил глава республики.