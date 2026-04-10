Москва10 апрВести.В жилых домах, расположенных в районе взрыва во Владикавказе, полностью восстановлено электроснабжение, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Также в дома вернулось водоснабжение и отопление.
В домах, расположенных рядом с местом ЧП, полностью восстановлены электроснабжение, водо- и теплоснабжение... Сейчас продолжается уборка территории возле жилых домовнаписал Меняйло в своем канале MAX
Он добавил, что утром 11 апреля работы по разбору завалов на месте ЧП будут продолжены. Они были приостановлены из-за риска обрушения здания.
Взрыв на складе пиротехники произошел днем 10 апреля. В результате два человека погибли, 14 пострадали, включая двоих детей. Было возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.