Меняйло: электроснабжение в районе ЧП во Владикавказе восстановлено

Москва10 апр Вести.В жилых домах, расположенных в районе взрыва во Владикавказе, полностью восстановлено электроснабжение, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В домах, расположенных рядом с местом ЧП, полностью восстановлены электроснабжение, водо- и теплоснабжение... Сейчас продолжается уборка территории возле жилых домов написал Меняйло в своем канале MAX

Он добавил, что утром 11 апреля работы по разбору завалов на месте ЧП будут продолжены. Они были приостановлены из-за риска обрушения здания.

Взрыв на складе пиротехники произошел днем 10 апреля. В результате два человека погибли, 14 пострадали, включая двоих детей. Было возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.