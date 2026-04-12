Электроснабжение восстановлено в Южной Осетии после аварии на ЛЭП в Алании

В Южной Осетии возобновили подачу электроэнергии после устранения аварии на ЛЭП

Москва12 апр Вести.Подача электроэнергии возобновлена после устранения аварии на ЛЭП в Северной Осетии, сообщил ТАСС со ссылкой на предприятие "Энергоресурс - Южная Осетия".

Североосетинские коллеги оперативно устранили аварию. Подача электроэнергии в республику восстановлена отметили в сообщении

В пресс-службе министерства ЖКХ топлива и энергетики Северной Осетии – Алании рассказали, что подача электричества также восстановлена в горных населенных пунктах Алагирского района республики.

Ранее сообщалось, что Республика Южная Осетия временно осталась без света из-за аварийного отключения линий электропередач (ЛЭП). Авария произошла на ЛЭП в районе Мизура и Кармадона. Также были обесточены североосетинские поселения Верхний Фиагдон, Горная Саниба, Даргавс, Кахтисар, Цей.