Москва11 апр Вести.Республика Южная Осетия временно осталась без света из-за аварийного отключения линий электропередач (ЛЭП). Об этом заявило ИС "Вести Алания".

Авария произошла на ЛЭП в районе Мизура и Кармадона. На место уже направлены специалисты для выяснения причин и проведения восстановительных работ.

Также обесточены североосетинские села В. Фиагдон, Горная Саниба, Даргавс, Кахтисар, Цей... По данным Оперштаба МинЖКХ, без света остаются горные поселения Алагирского района (кроме Мизурского) сказано в сообщении

Водозабор на территории курорта "Мамисон" и центральная котельная поселка Верхний Фиагдон обесточены.