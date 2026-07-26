Москва26 июлВести.В Якшур-Бодьинском районе в ДТП легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Удмуртии.
Предварительно установлено, что на 197 км федеральной трассы в Якшур-Бодьинского районе 75-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся со грузовым автомобилем в составе с полуприцепом.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир - 72-летняя женщина - от полученных травм скончались на местеотмечается в сообщении
Спасатели проводили работы по деблокированию погибших. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.