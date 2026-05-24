Вечером, 23 мая, на трассе "Игра — Глазов" в Глазовском районе Удмуртии столкнулись легковой автомобиль "Лада Гранта" и грузовик, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
33-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», по предварительной информации, без цели обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Газель», под управлением 22-летнего молодого человекаговорится в сообщении
Водитель легкового автомобиля в результате ДТП погиб. Второй водитель с полученными травами доставлен в больницу.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.