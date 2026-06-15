Москва15 июнВести.В Калужской области произошло ДТП с участием Suzuki и ГАЗ, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД России.

Трагедия произошла в Медынском муниципальном округе 15 июня.

На автомобильной дороге Медынь – Верея произошло столкновение автомобилей Suzuki и ГАЗ. В результате ДТП погиб водитель Suzuki

сказано в MAX министерства

Остальные участники дорожно-транспортного происшествия получили повреждения, им была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства аварии устанавливаются.