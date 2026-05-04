Москва4 маяВести.В Самарской области произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись "Газель" и МАЗ. Один человек погиб, сообщает ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел 4 мая на 341-м км автодороги Казань – Ульяновск. МАЗ стоял на месте после требования регулировщика об остановке, "Газель" в него врезалась.
Водитель автомобиля "Газель" погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощинаписано в канале регионального МВД в MAX
Установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.