© Канал ГУ МВД России по Самарской области в MAX, Соцсети

Один человек погиб после столкновения "Газели" и МАЗ в Самарской области

В Самарской области "Газель" врезалась в МАЗ, один погибший Один человек погиб после столкновения "Газели" и МАЗ в Самарской области

Москва4 мая Вести.В Самарской области произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись "Газель" и МАЗ. Один человек погиб, сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 4 мая на 341-м км автодороги Казань – Ульяновск. МАЗ стоял на месте после требования регулировщика об остановке, "Газель" в него врезалась.

Водитель автомобиля "Газель" погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи написано в канале регионального МВД в MAX

Установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.