В Самарской области в ДТП с "Газелью" погиб 11-летний водитель питбайка

В Самарской области 11-летний мальчик на питбайке столкнулся с "Газелью" и погиб В Самарской области в ДТП с "Газелью" погиб 11-летний водитель питбайка

Москва26 апр Вести.В Самарской области в результате столкновения питбайка и грузовой "Газели" смертельные травмы получил 11-летний мальчик, управляющий KOY MINI. Также пострадал его 12-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло днем 26 апреля, в воскресенье, в селе Большой Толкай Похвистневского района. Предварительно, ребенок выехал на пересечение улиц, не пропустив автомобиль, у которого было преимущество.

На перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с бортовой Газелью... под управлением 48-летнего водителя, пользующегося преимущественным правом проезда… Погиб несовершеннолетний водитель питбайка. 12-летний пассажир питбайка доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм не уточняются.

На месте работают правоохранители, детали случившегося выясняются.