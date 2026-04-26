Москва26 апрВести.В Самарской области в результате столкновения питбайка и грузовой "Газели" смертельные травмы получил 11-летний мальчик, управляющий KOY MINI. Также пострадал его 12-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло днем 26 апреля, в воскресенье, в селе Большой Толкай Похвистневского района. Предварительно, ребенок выехал на пересечение улиц, не пропустив автомобиль, у которого было преимущество.
На перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с бортовой Газелью... под управлением 48-летнего водителя, пользующегося преимущественным правом проезда… Погиб несовершеннолетний водитель питбайка. 12-летний пассажир питбайка доставлен в медицинское учреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробности о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм не уточняются.
На месте работают правоохранители, детали случившегося выясняются.