Москва10 маяВести.В Вологодской области столкнулись два питбайка, которыми управляли 16-летние подростки, в результате ДТП один из детей погиб, другой — пострадал. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.
В результате ДТП один из несовершеннолетних погиб, второй получил травмы и был госпитализирован… Следственными органами … возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.