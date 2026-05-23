Ребенок погиб в ДТП с питбайком в ДНР

Москва23 мая Вести.В Донецкой Народной Республике в результате ДТП с участием питбайка погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Авария произошла возле населенного пункта Кутейниково, мотоцикл столкнулся с автомобилем.

Пассажир питбайка -12 лет. Биологическая смерть до прибытия бригады скорой помощи приводит агентство информацию ведомства

Уточняется, что 16-летний подросток, который управлял питбайком, получил травмы, в том числе сотрясение мозга.