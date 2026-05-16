Один ребенок погиб, еще один ранен при детонации взрывоопасного предмета в ДНР

Москва16 мая Вести.Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин рассказал в мессенджере MAX о погибших и пострадавших в результате сегодняшней киевской агрессии.

По словам главы субъекта, в субботу, 16 мая, при детонации взрывоопасного предмета в Шахтерске погиб подросток 2010 года рождения, еще один, 2013 года рождения, получил ранения средней степени тяжести.

Еще десять человек ранены при различных обстоятельствах. Так, дроны ВСУ атаковали гражданские автомобили мирных жителей на автодорогах Донецк - Горловка и Светлодарск - Дебальцево. Ранения получили 4 человека.

Кроме того, в Углегорске городского округа Енакиево из-за атаки БПЛА ВФУ пострадали пожилая женщина и мужчина 1976 года рождения.

В Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА пострадали трое мужчин – 1997, 1998, 1999 г.р. рассказал Пушилин

По его словам, всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, повреждения получили домостроение, объект гражданской инфраструктуры, грузовой и три легковых автомобиля в городских округах Енакиево, Дебальцево, Горловка.