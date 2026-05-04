В Тамбовской области 12-летний мотоциклист погиб в ДТП с поездом

В Тамбовской области 12-летний мотоциклист погиб при столкновении с поездом В Тамбовской области 12-летний мотоциклист погиб в ДТП с поездом

Москва4 мая Вести.В Тамбовской области 12-летний мотоциклист погиб при столкновении с поездом, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Предварительно, трагедия произошла вечером 4 мая на 446-м км перегона станций Моршанск — Коршуновка на пешеходном переходе, не предназначенном для проезда автотранспорта. Поезд столкнулся с мотоциклом под управлением 12-летнего местного жителя, который от полученных травм скончался на месте.

Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц.