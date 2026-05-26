После гибели двух детей при ДТП с поездом в Саратовской области возбудили дело

Москва26 мая Вести.На нерегулируемом пешеходном переходе железнодорожной станции Лопуховка Приволжской железной дороги в Саратовской области столкнулись мотоцикл и пассажирский поезд, погибли два ребенка. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

Мотоцикл под управлением подростка столкнулся с поездом сообщением Балаково – Москва. Несовместимые с жизнью травмы получили несовершеннолетний водитель байка и его несовершеннолетний пассажир.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следователем ЗМСУТ СК России проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего отмечается в сообщении

В ведомстве напомнили о повышенной опасности в зоне железной дороге.