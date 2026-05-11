Москва11 маяВести.Мотоциклист насмерть сбил 11-летнего мальчика в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщило управление МВД России по региону и Санкт-Петербургу в Telegram-канале.
Уточняется, что сам 38-летний байкер тоже погиб в результате происшествия.
По данным ведомства, инцидент произошел днем в воскресенье, 10 мая. Водитель мотоцикла Honda CBR1100XK ехал по шоссе Крамского в сторону проспекта Героев. У дома 9 корпус 3 он наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись. При столкновении мужчина потерял управление и врезался в столб.
В результате ДТП и мальчик, и мотоциклист скончались на месте от травм несовместимых с жизньюговорится в сообщении
Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, у мужчины не было водительских прав категории "А". Более того, в 2025-2026 годах он 19 раз был оштрафован за нарушение ПДД, из них 18 – за превышение скорости.