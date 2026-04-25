В ДТП на трассе в Красноярском крае погиб 36-летний мотоциклист

Мотоциклист погиб в ДТП на трассе в Красноярском крае, два человека в больнице В ДТП на трассе в Красноярском крае погиб 36-летний мотоциклист

Москва25 апр Вести.В Красноярском крае в результате столкновения иномарки и мотоцикла смертельные травмы получил байкер. Еще двое участников аварии – женщина и ребенок – доставлены в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП с участием Honda Orthia, и Suzuki произошло днем 25 апреля, в субботу, возле поселка Шушенское. Предварительно, виновником стал 53-летний мужчина за рулем авто.

При повороте налево он не предоставил преимущество встречному транспорту и допустил столкновение с мотоциклом Suzuki под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте. Двое пассажиров автомобиля — 50-летняя женщина и мальчик 10 лет — доставлены в медицинское учреждение говорится в Telegram-канале ведомства

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.