Байкер врезался в стоящую машину и погиб в Красноярске

В Красноярске насмерть разбился байкер, врезавшись в стоящий автомобиль Байкер врезался в стоящую машину и погиб в Красноярске

Москва16 июл Вести.В Красноярске в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист после столкновения со стоящим автомобилем. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла ночью 16 июля в районе дома №62 на улице 9 Мая. Предварительно установлено, что мотоциклист на Yamaha, двигаясь в сторону улицы Добровольческой бригады, врезался в стоящий автомобиль "ВАЗ 2114".

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи… Погибший находился за рулем мотоцикла без шлема и какой-либо защитной экипировки уточняется в Telegram-канале ведомства

В настоящее время выясняются точные причины и обстоятельства ДТП.