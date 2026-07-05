Мотоцикл столкнулся с минивэном и вылетел на тротуар в Казани, байкер погиб

В Казани в ДТП с минивэном погиб мотоциклист, еще три человека пострадали Мотоцикл столкнулся с минивэном и вылетел на тротуар в Казани, байкер погиб

Москва5 июл Вести.Один человек погиб в результате ДТП в Казани, еще трое пострадали. Об этом сообщает газета " Республика Татарстан" со ссылкой на Госавтоинспекцию столицы региона.

Авария с участием мотоцикла и минивэна произошла поздно вечером 4 июля, в субботу, на улице Залесной. Предварительно, водитель Nissan 1985 года рождения при повороте направо не уступил дорогу байкеру, тот врезался в автомобиль, после чего потерял управление и выехал на тротуар, сбив двоих пешеходов.

Мотоциклист – мужчина 1995 года рождения – скончался от полученных травм на месте. Его пассажирка и пешеходы госпитализированы.

По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.