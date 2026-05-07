Москва7 маяВести.В Воронеже 39-летний мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем такси, по факту ДТП организована проверка. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.
Смертельная авария произошла около 12.40 мск у дома № 31 по улице Космонавтов. Предварительно, 27-летний водитель такси (марки HAVAL) при выполнении разворота не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Honda, двигавшимся во встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.