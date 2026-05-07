В Воронеже мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем такси

В Воронеже мотоциклист погиб в ДТП с такси В Воронеже мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем такси

Москва7 мая Вести.В Воронеже 39-летний мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем такси, по факту ДТП организована проверка. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Смертельная авария произошла около 12.40 мск у дома № 31 по улице Космонавтов. Предварительно, 27-летний водитель такси (марки HAVAL) при выполнении разворота не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Honda, двигавшимся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.